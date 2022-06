Il 4 parte la stagione del Milan: tutti i numeri di Stefano Pioli con il Milan

MilanNews.it

Il prossimo 4 luglio, fra poco più di 5 giorni, ricomincerà una nuova stagione per il Milan. Per la diciannovesima volta i rossoneri si ritroveranno per l'avvio del nuovo anno come Campioni d'Italia. A dirigere le operazioni, per il terzo anno consecutivo sarà Stefano Pioli. Vediamo i numeri che il mister di Parma ha collezionato sulla panchina rossonera in due anni e mezzo. Dal 9 ottobre 2019 a oggi, Pioli ha inanellato una serie di 136 partite tra Serie A, Champions, Europa League e Coppa Italia. Di queste 75 sono state le vittorie, 32 i pareggi e 25 le sconfitte. L'allenatore rossonero ha mantenuto una media punti invidiabile di 1,98. Questa prima parte di esperienza di Pioli a Milanello è stata coronata lo scorso 22 maggio con la conquista dello Scudetto.