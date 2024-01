Il Barcellona batte l'Osasuna e va in finale: domani il Clasico per la Supercoppa di Spagna

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il Barcelona ha battuto 2-0 l'Osasuna nella semifinale della Supercoppa di Spagna a Ryad e ha raggiunto il Real Madrid in finale. Terzo in campionato a -7 dal Girona e dai madrileni, il club catalano rimane in gara per mantenere il suo titolo in Coppa, ma dovrà battere le Merengues, imbattute da venti partite. Lo "scatto", auspicato dall'allenatore Xavi Hernandez per rilanciare una stagione per il momento al di sotto delle aspettative, non c'è stato neanche con l'Osasuna. Il Barça ha dominato l'incontro, ma ha faticato a segnare. L'incontro è stato deciso da Robert Lewandowski e Lamine Yamal (ANSA).