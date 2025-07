Il Barcellona vuole fare spesa in Serie A. Non solo Leao, nel mirino anche altri attaccanti

Kenan Yildiz, Rafa Leao, Ademola Lookman e Dusan Vlahovic. Il Barcellona, oggi o domani, vorrebbe fare un colpaccio di mercato nella nostra Serie A. I giocatori nel mirino, del resto, sono tutti campioni in grado di aumentare ulteriormente la pericolosità dell'attacco di mister Flick, portando gol, assist e tanta qualità per il presente e per il futuro. Una mossa necessaria sia dal punto di vista tecnico sia da quello umorale, visto il rinnovo con l'Athletic del principale obiettivo Nico Williams.

Tanto prestigiosi quanto difficili da raggiungere

La strada è però in salita per il club di Laporta. Se Yildiz a Torino viene infatti considerato incedibile, sarà molto complicato anche strappare al Milan Rafa Leao, messo subito al centro del nuovo progetto da mister Massimiliano Allegri. Due sogni, almeno per il momento, nonostante le numerose chiacchierate sul loro conto con l'agente Jorge Mendes, molto vicino a Deco e ai catalani.

Lookman e Vlahovic i più caldi

Il Barça nelle scorse settimane ha fatto anche un sondaggio con l'entourage di Vlahovic, ghiotta (cara) occasione in caso di risoluzione di contratto con la Juve, e soprattutto con quelli di Lookman. L'attaccante dell'Atalanta non ha mai nascosto la sua voglia di compiere un ulteriore grande salto in carriera, a Deco e agli uomini mercato culé piace da tempo, anche se le frizioni con Ter Stegen (stessi agenti) e l'alta valutazione fatta dall'Atalanta (circa 50 milioni) non semplificano sicuramente le cose.