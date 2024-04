Il Barone (Curva Sud): "I 5 derby persi non ci vanno giù, la squadra deve vincere per i tifosi perchè hanno subito fin troppo"

Intervenuto a QSVS, ha parlato così dell'imminente sfida contro i nerazzurri, Giancarlo Capelli, conosciuto dai più come Il Barone, tra gli esponenti più noti della Curva Sud Milano:

I cinque derby persi: "Al tifoso rossonero non vanno giù, mai e ci auguriamo a tutti i costi di vincere, per forza. Bisogna conquistare una vittoria per i tifosi del Milan, che sono anni che subiscono brutte sconfitte contro l'Inter, non le accettiamo più. Spero che la squadra possa entrare in campo convinta di vincere questa partita, noi tifosi ci crediamo".