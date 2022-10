Il bilancio delle prime nove di Serie A, Pioli: "Se non avessimo perso col Napoli..."

MilanNews.it

Mister Stefano Pioli, ai microfoni della Lega Serie A, fa un bilancio delle prime nove giornate di Serie A 22/23: "Il bilancio in campionato sarebbe stato molto positivo se non avessimo perso contro il Napoli perché credo che, per come la squadra ha giocato, meritassimo altro. Sappiamo che dobbiamo continuare così e che possiamo fare meglio. Al nostro livello, in particolare, la cura del dettaglio può fare la differenza, come abbiamo visto e pagato sulla nostra pelle. Abbiamo subito qualche gol di troppo nonostante avessimo concesso poco agli avversari. Dobbiamo e possiamo fare ancora di più, ci prepariamo per affrontare al meglio questo troncone di campionato che sarà molto particolare".