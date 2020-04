Il bollettino settimanale delle iniziative del Milan

COVID-19: IL PUNTO SULLE DONAZIONI ROSSONERE

Continua la raccolta fondi di Fondazione Milan. Siamo a oltre 600mila euro, ma le attività a sostegno per la sensibilizzazione continuano. L’ultima in ordine cronologico è stato il primo Derby virtuale sulla piattaforma di gioco Konami PES con la collaborazione di DAZN. Durante la sfida, che ha visto protagonisti Leao ed Esposito, i tifosi collegati hanno potuto partecipare all’attività di fundraising. Ecco il link ancora attivo:

https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-ospedali

COVID-19: “DISTANTI MA SEMPRE VICINI A VOI”

Il Club, in occasione della Pasqua 2020, utilizzerà il controvalore dell’omaggio che solitamente viene riservato ai dipendenti per questa festività per una donazione in generi alimentari e mascherine a favore dell’“Opera San Francesco per i Poveri”, realtà fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini a Milano e che garantisce assistenza gratuita e accoglienza a persone in grave difficoltà.

E’ iniziata ieri, venerdì 10 aprile, la consegna dei pacchi con generi alimentari, sanitari, mascherine e gadget rossoneri per i 2000 tifosi rossoneri con più di 65 anni abbonati alla stagione sportiva 19/20. Grazie alla collaborazione di Alps, Balocco, Bioscalin, La Molisana, Peroni, il Club concluderà le consegne nei prossimi giorni Un’iniziativa volta a manifestare la vicinanza della comunità rossonera ad alcuni anziani in questo difficile periodo di incertezza e solitudine.

Nel corso della prossima settimana saranno consegnati anche i 30 tablet che AC Milan ha voluto donare al Comune di Milano per gli studenti di elementari e medie che ne sono sprovvisti, così da poter seguire al meglio l’attività didattica da casa. I tablet saranno distribuiti a tre istituti scolastici: IC Confalonieri, IC Renzo Pezzani, IC di via Giacosa.

COVID-19: “ACMILANTOGETHER”, A BORDO ANCHE HEADSPACE

AC Milan e Headspace, piattaforma per la meditazione leader a livello mondiale, ha dato il via a una nuova partneship con un evento online durante il quale i tifosi rossoneri, insieme al portiere Asmir Begovic, hanno potuto partecipare a una sessione di meditazione guidata, “Train your Mind”.

La partnership, nata per il supporto al benessere mentale ed emotivo, offre inoltre la possibilità di usufruire di un abbonamento gratuito di un mese per tutti i fan rossoneri e di tre mesi per i possessori della carta AC Milan Cuore Rossonero.

AREA TECNICA, UPDATE

Nel porre la salute dei suoi giocatori, tesserati, dipendenti e tifosi in cima alle priorità del momento, il Club continua a operare in regime di “smart working”, con le proprie sedi tecniche e operative chiuse fino a data da destinarsi.

Gli staff stanno mantenendo un costante contatto con tutti i tesserati e stanno gestendo i piani di mantenimento degli atleti su base quotidiana.

ATTIVA LA PROCEDURA RICHIESTA RIMBORSO DIcMILAN-GENOA

Rimane aperta fino al 30 aprile 2020 la possibilità di richiedere il rimborso per Milan-Genoa, partita disputata a porte chiuse a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Si tratta di un impegno importante verso i tifosi in un momento di grande difficoltà.

Per tutte le info consulta la pagina: https://rimborsi.acmilan.com/

Il Club invita, infine, tutti i tifosi a seguire con scrupolo le direttive delle autorità governative e sanitarie.

Tanti auguri a tutti di Buona Pasqua con AC Milan Together. Sempre Milan!