Il Bologna batte il Monza 3-1: in gol Castro, Odgaard e Orsilini

vedi letture

Il Bologna di Italiano sembra davvero aver trovato la quadra: nella seconda gara valida per il 21° turno di Serie A, Orsolini e compagni hanno infatti travolto il Monza di Bocchetti vincendo 3-1 e soprattutto convincendo nettamente dal punto di vista del gioco. Un successo prezioso, che vale la piena zona europea in classifica e il sorpasso alla Fiorentina.

Maldini illude Bocchetti, poi Castro e Odgaard fanno volare Italiano

E pensare che è il Monza a portarsi in vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco con Daniel Maldini: contropiede dei brianzoli partito proprio da una sponda della seconda punta, su Ciurria che poi lancia il suo compagno di squadra. A tu per tu con Ravaglia, il figlio d'arte è lucido e porta avanti i suoi. Il Bologna non si scompone per questa doccia fredda e, anzi, si riorganizza fino a trovare il pari al 23'. Orsolini, dopo un avvio opaco, trova la sua giocata preferita e con il sinistro mette al centro un cioccolatino da scartare per Castro, abile a incunearsi tra Izzo e Carboni e a spizzare quanto basta per mettere alle spalle di Turati l'1-1. La truppa di Bocchetti sì che accusa il colpo e al 34' ecco quindi l'inevitabile 2-1 rossoblù: Castro cerca e trova Dominguez, palla per Odgaard che stoppa e conclude con un tocco da biliardo alle spalle del portiere ospite. Nel finale problema muscolare per Bondo: al suo posto entra Vignato. In casa Monza piove sul bagnato, grande reazione invece da parte dei padroni di casa.

Orsolini cala il tris, De Silvestri colpisce il palo, è un monologo

Nella ripresa non succede granché, almeno fino al 69', quando Orsolini trova meritatamente il gol e chiude anzitempo la partita: Lykogiannis, servito da Odgaard, lascia partire un cross con i giri giusti per l'attaccante esterno rossoblù. Freddezza clamorosa del numero 7, che stoppa e conclude in porta per il 3-1 definitivo. Da lì seguono la consueta girandola dei cambi da ambedue le parti e altre due occasioni clamorose per il Bologna: all'89' Turati compie un vero miracolo deviando in angolo un'incornata potente di Dallinga, mentre un minuto più tardi De Silvestri colpisce il palo da posizione invitante. Finisce così, la squadra di mister Italiano sembra davvero aver svoltato e intanto ha pure sorpassato la Fiorentina in classifica a quota 33 punti. Monza invece sempre ultimo con 13 lunghezze.