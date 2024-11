Il Bologna passa nel finale: 1-0 sul Lecce grazie a Orsolini

Nella prima partita di questa undicesima giornata di Serie A, il Bologna di mister Vincenzo Italiano ha trovato la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, in casa contro il Lecce. Tre punti arrivati grazie al gol firmato da Riccardo Orsolini nel finale di gara, al minuto 85. Tre punti che permettono ai felsinei di portarsi momentaneamente all'ottavo posto e a un punto di vantaggio sul Milan che giocherà questa sera alle 20.45 in casa del Monza. Per i pugliesi invece è notte fonda: la squadra di Gotti rimane a quota 8 punti e penultima in classifica con il Genoa, ultimo attualmente, che potrebbe operare il sorpasso.

Si riporta di seguito il programma dell'undicesima giornata di Serie A:

02/11/2024 Sabato 15.00 BOLOGNA 1-0 LECCE

02/11/2024 Sabato 18.00 UDINESE-JUVENTUS DAZN

02/11/2024 Sabato 20.45 MONZA-MILAN DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 12.30 NAPOLI-ATALANTA DAZN

03/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-FIORENTINA DAZN

03/11/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA-ROMA DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 20.45 INTER-VENEZIA DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-COMO DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 PARMA-GENOA DAZN

04/11/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-CAGLIARI DAZN/SKY