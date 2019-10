Il borsino degli allenatori: ecco quanto rischiano i 20 di Serie A

Tredici allenatori non rischiano l'esonero, almeno se le cose non dovessero precipitare in maniera scoscesa e impensabile. Ed è una cifra destinata ad assottigliarsi con il passare delle giornate - e delle partite - ma da Gasperini a Mihajlovic, da Conte a Sarri, da Inzaghi a Liverani oppure Fonseca, le panchine per ora sono ben bullonate a terra.

Stasera a Marassi gara da dentro o fuori - Genoa contro Milan, Andreazzoli contro Giampaolo. L'anticipo serale di questo settimo turno di Serie A sarà decisivo anche per i due allenatori, che in caso di risultato negativo rischiano l'esonero.

Rischia anche Di Francesco - "Sono una persona troppo intelligente e capisco certe situazioni. Io devo dare il meglio di me stesso, mi auguro che quello che ho dato alla squadra sbocci". Alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, Eusebio Di Francesco si è espresso così in merito al suo futuro. Per l'allenatore della Sampdoria, fanalino di coda della Serie A, sarà decisiva la gara del Bentegodi.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Eugenio Corini 10%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Vincenzo Montella 10%

Genoa - Aurelio Andreazzoli 80%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Marco Giampaolo 80%

Napoli - Carlo Ancelotti 0%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Eusebio Di Francesco 70%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 0%

SPAL - Leonardo Semplici 50%

Torino - Walter Mazzarri 0%

Udinese - Igor Tudor 30%

Verona - Ivan Juric 0%