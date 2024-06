Il Cagliari, ancora senza allenatore, stringe i tempi su Davide Nicola

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Davide Nicola in arrivo entro questa settimana: tempi più veloci se nella trattativa con l'Empoli dovesse essere inserito anche il centrale Luperto. Altrimenti l'approdo in rossoblù rischia di slittare, ma solo di qualche giorno. Ormai certa la partenza di Dossena: è fatta con il Como, a meno che non ci sia un rilancio da parte di Bologna e Fiorentina. Si raffredda la pista che porta al 2005 dell'Inter Esposito, più calda invece quella per l'esterno sinistro (di piede destro) Felici, 2001, dal Feralpisaló. Piace anche Zortea, 1999, dell'Atalanta, la scorsa stagione al Frosinone. È un difensore di fascia destra, ruolo nella rosa già ricoperto da Zappa e Di Pardo. Per l'attacco, come la scorsa estate, il Cagliari sogna Nzola, 1996, ma l'angolano dovrebbe andare in Turchia. Il Cagliari potrebbe puntare sull'atalantino Piccoli, 2001, dopo la parentesi al Lecce.

Per Makoumbou all'Atalanta ancora nessuna richiesta ufficiale. Il Cagliari per il momento non sembra insistere per il catanzarese Vandeputte, 1996, mentre è praticamente fatta per Desogus, 2002, al Cittadella. Mercato ancora con mille dubbi, l'unica certezza è la campagna abbonamenti. Parte questo pomeriggio e termina il 31 luglio. La prima fase è dedicata agli abbonati della stagione precedente che intendono rinnovare il proprio abbonamento mantenendo lo stesso posto. La seconda fase è per chi vuole cambiare posto, la terza è riservata alla vendita libera. I prezzi partono da 250 euro nelle curve, 350 nei Distinti laterali, 500 nei Distinti nord e alti, 600 nei Distinti Centrali, 1.000 in Tribuna Blu e 1.400 in Tribuna Rossa, con riduzioni per donne, under 18, over 65 e under 12. (ANSA).