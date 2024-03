Il Cagliari travolge la Salernitana nello scontro salvezza: 4-2 in Sardegna

Il Cagliari travolge la Salernitana nello scontro salvezza valido per il 28° turno di Serie A che si è disputato questo pomeriggio all'Unipol Domus. Partita mai in discussione, se non per un paio di minuti, ovvero durante la doppia fiammata degli ospiti.

Pronti-via e a sbloccare l'incontro è Gianluca Lapadula, che al 12' scatta sul filo del fuorigioco sugli sviluppi di un lancio in verticale, salta in uscita Ochoa e, dopo un rimpallo favorevole, deposita in fondo al sacco il gol dell'1-0. A firmare il 2-0 al 40' è invece Gaetano, bravo a capitalizzare un invito in profondità di Nandez battendo Ochoa dopo essersi liberato al tiro in area di rigore. Terzo gol in campionato per il talento di proprietà del Napoli.

Nella ripresa il copione non sembra cambiare, perché già al 52' il neo-entrato Shomurodov sigla il 3-0 e il suo primo gol con la maglia rossoblù grazie anche alla complicità di Ochoa. Poi, ecco la sorpresa: il Cagliari si sente appagato e la Salernitana si risveglia, trovando prima l'1-3 con Kastanos su assist di Zanoli e poi il 2-3 con Maggiore su corner di Candreva. Scampato il pericolo e ritrovato il giusto assetto in campo, la squadra sarda la chiude però col solito Shomurodov, abile stavolta nello sfruttare un errore di Fazio per involarsi a rete e concretizzare il definitivo 4-2.