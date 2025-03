Il caro biglietti, i risultati e quelle maglie che poco hanno a che vedere con la storia del Milan

Il Milan è finito nuovamente al centro di un vortice di critiche dal quale difficilmente riuscirà ad uscire questa volta. Sono tanti gli aspetti che hanno fatto andare su tutte le furie il tifo rossonero, che durante la partita contro la Lazio si è lasciato andare ad una forte contestazione, conseguenza diretta all'uscita in Champions per mano del Feyenoord ed alle sconfitte contro Torino e Bologna, che difatti hanno segnato la stagione del Diavolo.

I risultati non sono però l'unico aspetto che il tifo rossonero non condivide. C'è anche un'altra questione importante, ovvero quella del caro biglietti. I prezzi per le partite di San Siro sono alti, troppo spesso fuori portata di famiglie o semplici ragazzi che vogliono seguire la loro squadra del cuore. Ed in più occasioni il tifo organizzato si è schierato contro questa cosa, non ricevendo però i risultati sperati.

Ed infine, scrive Tuttosport, i tifosi del Milan si sono rivoltati anche per le ultime maglie con le quali la squadra ha giocato, tutt'altro che in tema con quella che è la tradizione rossonera. La divisa della disfatta contro la Lazio ricordava molto la maglia del Portogallo, ed okay le questioni di marketing e quant'altro, ma qui si va a minare all'identità di un club che è conosciuto in tutto il mondo per quei due colori che si alternano alla perfezione grazie a delle righe verticali.