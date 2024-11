Il caso del dottor Luka e mister Jovic: infortunio o "semplice" mal di pancia?

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha utilizzato un particolare gioco di parole rifacendosi al famoso racconto gotico dello scrittore Robert Louis Stevenson per parlare del caso di Luka Jovic.

La rosea ha infatti scritto del "curioso caso di dottor Luka e mister Jovic", che oramai da oltre un mese non viene convocato da Paulo Fonseca per gli impegni del Milan. La cosa strana, però, è che nonostante questo, l'attaccante serbo figura sempre nelle convocazioni del CT della Serbia Stojkovic, nonostante un problema alla pubalgia che non gli permetterebbe di essere al 100%.

Ad ottobre, ad esempio, Jovic aveva saltato la trasferta di Firenze per un fastidio muscolare, che comunque gli aveva permesso di scendere in campo ben due volte con la Serbia per un totale di 90' contro Danimarca e Spagna. Adesso, dopo aver saltato Udinese, Napoli, Monza e Cagliari, Jovic è stato comunque convocato da Stojkovic per i prossimi impegni della Nazionale.

A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: l'attaccante è infortunato oppure sì ha un male, ma di pancia?