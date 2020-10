Il caso Juve-Napoli riporta in auge i playoff: due le ipotesi studiate dalla Lega

E' scattata la corsa ai playoff, secondo il Corriere dello Sport. Il caos Juventus-Napoli ha costretto la Serie A a studiare alternative e scappatoie per concludere in ogni modo la stagione nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare. Il calendario è già intasatissimo e non esiste grande margine per recuperare eventuali gare rimandate (se il numero dovesse crescere, ovviamente).

E una delle soluzioni è proprio l'istituzione dei playoff, anche se la priorità è avvicinarsi quanto più possibile alle 380 gare previste dal campionato regolare (non scendere sotto le 340-350). Per farlo la Lega pensa a due ipotesi:

- Una post season divisa in due fasi, possibile con la conclusione del girone d'andata. Qui ci sarebbe una prima fase in cui ogni squadra affronta un limitato numero di avversarie vicine in classifica, per la cosiddetta "fase orologio". Al termine di questa, sommando la classifica a quella del girone d'andata, si avrebbe la classifica definitiva. Conclusa questa fase, ci sarebbero i playoff con incontri per Scudetto, Europa League, centro classifica e salvezza.

- La seconda ipotesi riguarda una final eight secca, senza tante aggiunte. Una sorta di copia di quanto visto in Champions ed Europa League: gare di andata e ritorno, vantaggio per chi è meglio piazzato in classifica, possibile location unica.