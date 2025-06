Il caso Maignan: l'affare col Chelsea non si fa, decisivo anche Allegri

La trattativa per portare Mike Maignan al Chelsea si è ormai completamente arenata: i due club, infatti, non sono riusciti a colmare la distanza tra domanda e offerta: gli inglesi non si sono mossi dalla loro offerta da 15 milioni di euro, mentre la società di via Aldo Rossi non ha abbassato la sua richiesta. Si pensava che intorno ai 20 milioni si potesse chiudere, ma così non è stato. E il portiere, a meno di nuove offerte nelle prossime settimane, resterà in rossonero.

Il portiere francese, in attesa di capire se il mercato porterà nuove proposte, si ritrova a dover affrontare la nuova stagione, si presume la sua ultima in rossonero, con la fascia da capitano al braccio e con il contratto in scadenza. Nel recente passato è successo in più occasioni: i tifosi ricorderanno benissimo le situazioni Calhanoglu, Donnarumma, Kessie e Romagnoli. Qui però c'è una differenza sostanziale: se con i quattro giocatori citati sembrava potesse esserci dialogo su un potenziale accordo di rinnovo ad oggi Maignan (e lo ripetiamo, anche a causa del comportamento di questa primavera dei dirigenti) non sembra essere minimamente disposto a prendere in considerazione questa opportunità. La stagione estremamente negativa appena conclusa, disastrosa sotto tanti punti di vista anche per i demeriti di chi è andato in campo, ha lasciato un solco troppo ampio da riempire.