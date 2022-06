Il Chelsea alza il pressing per Sterling. Il Milan monitora per la questione Ziyech

Il Chelsea alza il pressing per Raheem Sterling. L'attaccante inglese, come riportato dal Telegraph, piace a Thomas Tuchel, ma al momento le richieste da parte del Manchester City restano elevate: la compagine guidata da Pep Guardiola chiede almeno 70 milioni di euro per cedere l'ex Liverpool. L'operazione è da seguire perché il Milan, essendo interessato a Ziyech, potrebbe approfittare dell'arrivo dell'inglese per fiondarsi sull'olandese.