Il Chelsea ufficializza acquisto di Enzo Fernandez: "E' un Blue"

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Con un annuncio sul sito e i canali social del club, il Chelsea ha ufficializzato in mattinata l'ingaggio del centrocampista argentino Enzo Fernandez, diverse ore dopo la notizia data dal Benfica. "Enzo Fernandez is a Blue!", dichiara il Chelsea, confermando che l'argentino ha completato il trasferimento dal club portoghese dove era arrivato solo l'anno scorso. In una brevissima clip in bianco e nero, Fernandez viene definito l' 'orgoglio di Londra'. Nessun riferimento al costo dell'affare, pari a 121 milioni di euro, risultato il più costoso nella storia della Premier League. (ANSA).