Il Cittadino - San Giuliano, lo stadio del Milan occasione per ottenere un commissariato di polizia. Le parole del sindaco

Il Cittadino riporta le parole di Marco Segala, sindaco di San Giuliano Milanese, che ha dichiarato: "La prospettiva che a San Donato venga realizzato lo stadio del Milan potrebbe essere la grande occasione per ottenere l’insediamento di un commissariato della polizia di Stato nel Sudmilano che come Comune potremmo ospitare a San Giuliano: sarebbe un grande passo in avanti per elevare il livello di sicurezza nelle nostre città".

Il primo cittadino di San Giuliano, oltre alla questione del nuovo commissariato della polizia di Stato, intende anche affrontare con le istituzioni altri temi come l’impatto ambientale dell’opera e l’esigenza di garanzie riguardanti gli interventi necessari per adeguare la viabilità e la mobilità ad ospitare il flusso di tifosi e di visitatori che riempiranno lo stadio. Per questo motivo, Segala ha scritto una lettera a Regione, Città metropolitana e al sindaco di San Donato Francesco Squeri, per chiedere “un pieno coinvolgimento” della sua amministrazione, “attraverso un Accordo di programma o un altro strumento che San Donato riterrà più opportuno, al fine di garantire un confronto costruttivo, trasparente e aperto, nell’interesse delle nostre vicine comunità".