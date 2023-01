Il City pensa già al futuro: Guardiola vuole rinforzare la rosa e chiede un acquisto per reparto

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'ormai certo addio di Ilkay Gundogan, la scarsa affidabilità di alcuni difensori e le prestazioni altalenanti di Jack Grealish avrebbero convinto Pep Guardiola: al Manchester City servono almeno tre rinforzi per continuare a essere competitivi anche nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo non si fida di Laporte, Stones e Akanji, mentre l'unico ad avere il posto assicurato è Ruben Dias; per questo motivo, l'acquisto di un centrale è una priorità tanto quello del centrocampista che rimpiazzerà il tedesco. Piace molto Enzo Fernández, giocatore del Benfica che è stato premiato come miglior giovane del mondiale in Qatar e che ha una valutazione altissima.

Poi c'è la questione legata al rendimento dell'esterno inglese: Grealish alterna giornate da fuoriclasse a partite imbarazzanti e Guardiola vuole un altro giocatore top in quel ruolo: secondo la stampa inglese, il preferito è Rafael Leao del Milan.