Il commento di Giroud sull'esonero di Tuchel: "Fa parte del calcio"

Intervistato da Sky Sports News a margine del Gp di Monza, il bomber rossonero Olivier Giroud ha parlato così dell'esonero di Tuchel, suo ex allenatore al Chelsea, squadra che sarà peraltro avversaria del Milan nel girone di Champions: "È parte del calcio. È triste, tutti sappiamo che Thomas ha fatto un gran lavoro al club. L'Arsenal? Sto guardando anche i miei Gunners... credo sarà un anno interessante per loro. Top 4 con Arteta? Assolutamente sì, possono farcela. Me lo auguro".