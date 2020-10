Il comunicato della FIGC svela: "Tonali ha avuto il Covid-19"

A causa delle numerose positività all'interno della selezione Under 21, l'Italia giocherà contro i pari età dell'Irlanda con la nazionale Under 20. La FIGC, però, ha richiesto comunque di poter aggregare anche i calciatori che hanno già contratto il Covid-19, tra cui anche Sandro Tonali. Ecco l'estratto del comunicato: "Al riguardo, infine, la FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da COVID-19"