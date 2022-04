Il consiglio di Totti: "Ibra continua finché vuoi ma ascolta il tuo corpo"

Nella lunga intervista rilasciata da Francesco Totti alla Gazzetta dello Sport, uscita in edicola questa mattina, l'ex numero 10 della Roma ha parlato di Ibra e del suo possibile ritiro a fine stagione. Questo il consiglio dell'ex campione del mondo: "Il ritiro è una decisione personale. Spero che Ibra continui finché ne ha voglia, ma solo se il fisico gli consente di essere decisivo come è sempre stato. Ibra è sempre stato un leone dentro e fuori dal campo. Spero non trasmetta mai un senso di tenerezza in chi lo vede in panchina o fare fatica in campo. Lui è un campione divisivo: gli piace anche essere fischiato e spero che abbia sempre una parte dello stadio che lo acclama e una che lo maledice, perché lo teme.