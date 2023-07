Il cordoglio del Milan per Luisito Suarez: "Addio a un grande avversario"

Il mondo del calcio, questa mattina, è stato colpito dal lutto per la morte di Luisito Suarez, storico centrocampista spagnolo dell'Inter degli anni '60 che è scomparso all'età di 88 anni. Il Milan, con un tweet, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "Addio a un grande rivale. Le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici e ai tifosi di Luis Suarez. Riposa in pace Luisito".

