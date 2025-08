Il cordoglio di Conceiçao per Jorge Costa: "Sei stato il più grande amico avuto nel calcio, sarai sempre uomo e capitano che non si è arreso mai"

In merito alla triste notizia che ha visto il direttore generale del Porto, Jorge Costa, vittima di un fatale arresto cardiaco duramente l'ultimo allenamento del Porto, l'ex tecnico rossonero Sergio Conceiçao, grande amico di Costa ha voluto mandare questo emozionante messaggio sul proprio account Instagram. Il cordoglio di Conceiçao per Jorge Costa.

"Ci siamo fatti uomini più velocemente, abbiamo rinunciato alle fantasie da giovani per realizzare il sogno di diventare professionisti nel calcio. Abbiamo camminato insieme nel Porto, allo Standard Liegi, in nazionale, vinto titoli e condiviso la gioia per la vittoria, in campo e negli allenamenti. Abbiamo riso tanto e abbiamo pianto a volte, e così che si è costruita un'amicizia per la vita. Sì, sei stato anche il più grande amico che ho avuto nel calcio. RIP Jorge, sei e sarai sempre l'Uomo, il capitano che non si è mai arreso".