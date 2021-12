Il Corriere della Sera in vista di Milan-Liverpool: "Una notte da Ibra"

"Una notte da Ibra", titola il Corriere della Sera in vista del match di Champions contro il Liverpool. I rossoneri, dopo l'ennesimo stop in attacco (Leao si è aggiunto alla lista degli infortunati) sono aggrappati allo svedese, che in rosa non ha più un potenziale sostituto di ruolo. Zlatan, che stasera va a caccia del gol più vecchio in Champions, dovrà stringere i denti e fare da sé fino alla sosta.