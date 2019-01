Il Corriere dello Sport: "RoboCop Piatek, roba da fenomeno"

Dopo la doppietta al Napoli - scrive il Corriere dello Sport - i tifosi del Milan sono in estasi per il nuovo attaccante polacco. In città è scoppiata la Piatek-mania, soprattutto grazie alla sua esultanza particolare. Lui vive tutto con grande serenità, per Piatek non ci sono distrazioni, il suo unico scopo è pensare al gol. A Milanello sono rimasti tutti impressionati dalla sua determinazione, e non a caso Gattuso l'ha definito "RoboCop", una macchina che ragiona solo in funzione del gol.