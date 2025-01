Il CorSera e le parole di Conceiçao all'intervallo di Juve-Milan: "Se vogliamo vincere, dobbiamo avere coraggio. Siete forti, mettetevelo in testa"

Il Corriere della Sera racconta questa mattina cos'è successo nello spogliatoio del Milan durante l'intervallo della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus: prima qualche urlaccio di Sergio Conceiçao dopo il pessimo primo tempo giocato dalla sua squadra, poi alcune indicazioni tattiche illustrate con un video sul tablet. In mezzo ci sono state invece queste parole del neo tecnico milanista per spronare i suoi ragazzi: "Ragazzi, così non va bene. Questo era il vecchio Milan. Se vogliamo vincere, dobbiamo avere coraggio e prenderci i nostri rischi. Voi non vi preoccupate: se perdiamo 3-0 o 4-0 la colpa sarà mia, solo mia. Ma ora basta con la paura. Siete forti, mettetevelo in testa". Parole che sono servite visto che poi nelle ripresa i rossoneri hanno ribaltato il risultato e conquistato il pass per la finale di Supercoppa di domani sera contro l'Inter.

Al termine del match contro i bianconeri, Conceiçao, che era andato in panchina nonostante la febbre a 39, aveva spiegato: "Nell’intervallo non ho dato baci. Non sono qui per farmi degli amici, ma per vincere. Sono uno che si arrabbia, ma il gruppo ha bisogno di questo".