Il CorSera su Ibra: "Il post all’Hammarby mette in ansia i tifosi"

Il solito Ibrahimovic che gioca con i social. E che fa tremare i tifosi milanisti con post criptici. Lo scrive il Corriere della Sera dopo l’ennesimo messaggio dello svedese, stavolta indirizzato all’Hammarby: "Ci vediamo in campo". Il futuro di Zlatan resta incerto: il suo contratto scade a giugno, ma il Milan non gli ha ancora proposto il rinnovo. L’attaccamte sta prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di tornare in Svezia.