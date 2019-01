Il CorSera su Piatek: "Gioca semplice e ride poco, in testa ha il gol"

Krzysztof Piatek non gioca a calcio, tira in porta. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che traccia un profilo del giovane centravanti. Per caratteristiche - si legge - i paragoni più sensati sono Crespo, Icardi e Inzaghi. Lui però ha un solo punto di riferimento: Lewandowski. Piatek è un nove classico, diverso da Higuain: l’argentino è un regista offensivo, il polacco è invece uno spietato finalizzatore. Cutrone il campo lo vedrà poco, perché nel 4-3-3 di Gattuso è difficile far coesistere due prime punte. Patrick dovrà insomma continuare a rincorrere. Piatek parla poco, ride poco, non si emoziona, non si abbatte, non si esalta. Nemmeno ora che sta per fare il grande salto.