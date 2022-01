Il CorSport e le parole di Pioli: "Ibra deve solo pensare a far gol"

“Ibra deve solo pensare a far gol”, titola il Corriere dello Sport riprendendo le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli. “Il tecnico rossonero punta sul leader criticato dopo la sconfitta con lo Spezia”, scrive il noto quotidiano romano, che poi riporta altre parole del mister: “La Juve ci lascerà poche occasioni, Zlatan sarà determinante. Non lo metto sulla trequarti, ma se serve può giocare anche lì”.