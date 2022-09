Il CorSport sul VAR: "Errori tecnici e umani, il sistema fa acqua"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Errori tecnici e umani, il sistema fa acqua", si legge stamane sul Corriere dello Sport. L’episodio di Torino ha dimostrato che il sistema è fallato, che c’è un buco nella rete e che solo se qualcuno avesse agito d’arguzia (a Lissone) o d’istinto (in campo) si sarebbe potuto evitare il patatrac. Che nessuno si sia accorto della presenza di Candreva è il problema più grande della giornata: significa che il VAR non è infallibile, che nelle maglie strette di un sistema che sembrava non dover presentare defaillance, se non quelle relative al suo uso errato o improprio (e in Italia siamo maestri anche in questo) da parte degli arbitri, in realtà lascia scoperto un momento altamente sensibile del gioco del calcio.