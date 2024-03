Il CorSport sull'Inter: "Per Zhang il nodo presidenza"

"Per Zhang il nodo presidenza": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che si chiede se la permanenza di Steven Zhang nella carica di presidente dell’Inter è compatibile con le norme federali. Si tratta di una legittima dopo che la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha riconosciuto il diritto della seconda banca cinese, China Construction Bank, di escutergli un credito da 320 milioni anche in Italia.

Si legge sul quotidiano: "Le Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) impongono requisiti di onorabilità (art. 22-bis) ai dirigenti di club, tra cui non trovarsi nella condizione di fallito. Volendo abbracciare un’impostazione formalistica, correttamente garantista, si dirà che non è stata pronunciata (ancora) una dichiarazione di fallimento personale, benché sia piuttosto evidente che Zhang si trovi in una situazione prodromica all’insolvenza. Cioè un debito, dichiarato esigibile, verso un soggetto la cui posizione creditoria è stata riconosciuta dalle autorità giurisdizionali. A fronte di tale debito non pare esistere nessun reddito (o asset) in Italia con cui soddisfare le pretese della banca cinese. Tanto che questa ha intrapreso un’azione legale per ottenere dall’Inter il pagamento di compensi a Zhang che l’Assemblea non aveva neppure deliberato.

Si ricordi come in Inghilterra l’ex presidente del Leeds Cellino venne sospeso dalla Football League che lo ritenne carente dei requisiti di onorabilità, in seguito a una condanna riportata in Italia. Seguire il modello inglese richiederebbe forse anche un approccio più sostanziale e meno formalistico, altrimenti resta uno slogan".