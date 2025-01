Il CorSport titola: "Conceiçao furioso: lavoro doppio e regole più rigide"

vedi letture

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Conceiçao furioso: lavoro doppio e regole più rigide". Il tecnico rossonero era molto arrabbiato dopo l'1-1 casalingo contro il Cagliari e si è fatto sentire nello spogliatoio con una forte strigliata alla squadra, che non era scesa in campo con il giusto atteggiamento e che non aveva rispettato le sue indicazioni tattiche, soprattutto nel primo tempo. I giocatori sono stati invitati a prendersi maggiori responsabilità e ad essere più precisi e cinici sotto porta.

"La reazione di Conceiçao il giorno dopo l’1-1 di San Siro è stata quella di far svolgere una sessione di lavoro piuttosto dura a Milanello. D’altronde non c’è tempo da perdere perché domani il Diavolo scenderà nuovamente in campo per affrontare il recupero contro il Como. Il portoghese ha chiesto a tutto il suo gruppo il rispetto delle regole che saranno sempre più rigide. Nessuno può fare ritardo, ci sarà una capillare cura dell’alimentazione, oltre a doppie sessioni di lavoro per eliminare tutti i difetti della squadra" scrive il Corriere dello Sport.