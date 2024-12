Il CorSport titola: "Milan, Natale di tormenti"

In merito al momento del Diavolo, il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Milan, Natale di tormenti". Non è un periodo semplice per i rossoneri che, oltre ad un rendimento in campo con troppi alti e bassi, devono affrontare anche alcuni casi piuttosto spinosi, in primis quello di Theo Hernandez, che è reduce da due panchine di fila. A questo si aggiungono anche i tanti infortuni che non possono lasciare tranquillo Paulo Fonseca e le parole di Gerry Cardinale che hanno scatenato la reazione sia dei tifosi milanisti che dell'Inter.

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY