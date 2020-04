Il CorSport titola: "Spagna e Germania al via. Francia stop"

"Spagna e Germania al via. Francia stop", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Non solo in Italia il calcio prova a ripartire: in Spagna il ministro Sanchez annuncia che da lunedì ci sarà il via a sedute individuali ed in seguito a quelle collettive. In Germania le regioni tedesche danno l'ok al riavvio delle manifestazioni sportive. Anche in Inghilterra sono pronti a ripartire. Solo in Francia è arrivato ieri uno stop definitivo: "La stagione è conclusa. Si ripartirà a settembre con la stagione 2020/2021.