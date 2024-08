Il CorSport titola: "Stasera contro il Monza sia Morata che Pavlovic"

vedi letture

Questa sera il Milan giocherà il suo ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato di Serie A che, per i rossoneri, è fissato sabato 17 alle ore 20.45 a San Siro contro il Torino. Oggi invece, sempre nella cornice della Scala del Calcio, si disputerà la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi tra la squadra rossonera e il Monza. Osservati speciali i nuovi acquisti che verranno presentati nel pre-gara e potrebbero avere minuti importanti anche nel corso del match: Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic ed Emerson Royal.

Su Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, questa mattina il Corriere dello Sport è certo che potranno avere spazio in campo, per la prima volta con la maglia rossonera. Nel titolo viene scritto: "Stasera contro il Monza sia Morata che Pavlovic". Si presenteranno in cinquantamila per salutare i nuovi acquisti e dare il buon auspicio per la stagione imminente. Tra questi anche Gerry Cardinale da ieri a Milano: è passato da Milanello. Se Morata e Pavlovic avranno certamente minuti in campo, questo è meno probabile per Emerson Royal.