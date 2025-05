Il corteo della Curva arrivato a San Siro. In testa lo striscione: "Liberate il Milan"

vedi letture

Dopo la contestazione nel piazzale di Casa Milan, sede del club rossonero, a cui hanno partecipato tantissimi tifosi rossoneri non solo della Curva Sud ma anche tifosi generici, in arrivo da ogni parte in Italia ma anche dall'estero, il corteo dei sostenitori milanisti è arrivato ora allo stadio di San Siro.

A guidare il corteo uno striscione che recita: "Liberate il Milan". Ad accompagnarlo, invece, tantissimi cori. Sia quelli classici in favore del milanismo, sia quelli contro la proprietà e la dirigenza: da "Cardinale, devi vendere, vattene" a "Ibra, Furlani e Scaroni, vogliamo le dimissioni". La Curva Sud, come ribadito anche fuori dalla stadio, lascerà lo stadio dopo 15 minuti dall'inizio di Milan-Monza: l'invito è stato esteso a tutto lo stadio che chiaramente sarà libero di accoglierlo o meno.