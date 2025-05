Sergio Conceiçao meglio di Fonseca per media punti in campionato. Ma peggio nel complesso

Si è chiusa osservando il Milan dalla tribuna l'esperienza di Sergio Conceiçao in rossonero. Sono 31 le panchine in rossonero in tutte le competizioni con 16 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte con 50 gol fatti e 36 subiti e una media punti di 1.71. Che curosamente è identica anche per quella del campionato, dopo 21 partite.

Inferiore a quella complessiva di Paulo Fonseca che in 24 partite ha chiuso con una media voto migliore, di 1.75. In suo favore c'è il ritorno alla vittoria del derby dopo 6 ko consecutivi, la vittoria bellissima al "Bernabeu" contro il Real Madrid e un'eredità in Champions League che vedeva il Milan con un piede e mezzo agli ottavi di finale. Complessivamente sono arrivate 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte con 44 gol fatti e 27 subiti. Se ci limitiamo al campionato, però Conceiçao ha fatto meglio dell'attuale tecnico del Lione che nelle 17 partite di Serie A giocate ha chiuso con una media di 1.59.