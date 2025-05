live mn Nesta: "In 10 anni al Milan non ci hanno mai contestato così. San Siro sa di calcio: è un pubblico giusto"

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Monza e del campionato di Serie A 2024-2025.

Il tuo futuro?

"La mia esperienza a Monza finisce qui. La coppia ha funzionato poco: spero che il Monza faccia meglio senza di me e io meglio senza il Monza. Ma riparto forte, questo è sicuro".

Dove andrai?

"Cerco un posto in cui ripartire, organizzarmi, mettere a posto il mio staff. Poi torno in Italia e me la rigioco un'altra volta".

La scelta di lasciare Monza è tua?

"Non ho parlato con la società. Domani ho il volo, parto. Se ci fosse stato qualcosa me l'avrebbero detto. Salutare è una cosa naturale. Ringrazio Galliani, la famiglia Berlusconi, ma è giusto così".

Quali errori hai fatto?

"Li ho fatti. Alcuni li ho accettati, altri non avrei dovuto accettarli. Non li dico, però, Voglio uscire da qui con Galliani come son venuto. Abbiamo una proprietà che fa altro nella vita. Non ho bisogno della badante che mi dica ogni giorno 'sei bravo, che cosa belle che hai fatto'. Non voglio dire cose che mi farebbero uscire da rosicone".

Cosa ne pensi della contestazione in casa Milan?

"In dieci anni qua non ci hanno mai contestato e qualche stagione così e così l'avevamo fatta. Questo stadio qua sa di calcio, sono abituato bene: ho trovato un pubblico giusto. L'effetto è brutto. Il Milan, come il Real Madrid, ha una storia troppo importante per vedere una serata così. Si deve riunire tutto, è un peccato vedere la squadra così".

MN - Al Milan manca il milanismo?

"Capisco la curiosità, ma non mi permetto di dare giudizi profondi".

La mentalità che il Milan deve riprendere è quella di Berlusconi?

"Avere Berlusconi ti garantisce tante cose. Quando vinci pensi di essere forte e lui ti comprava gente ancora più forte. Aveva una visione fuori dal comune, ci viziava tutti. È stato un presidente speciale che ha viziato tutto, è difficilmente ripetibile per me proprio al mondo".

