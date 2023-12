Il credo di Mike Maignan: "Pregheremo, lavoreremo e avremo successo"

Ancora una volta "Magic" Mike Maignan è risultato uno dei migliori in campo tra le file del Milan di Pioli. Contro l'Atalanta, il portiere francese è stato autore di una doppia super parata prima su Scalvini e poi, con un salvataggio sulla linea di porta, su Lookman a botta sicura. Dopo gli errori commessi in Champions League contro il Borussia Dortmund, il numero 16 del Milan è tornato a guidare squadra e difesa trasmettendo, come spesso accaduto, sicurezza e leadership ai propri compagni.

L'estremo difensore della nazionale francese ha infatti cambiato la propria immagine di profilo Instagram, selezionando un'immagine nera con la scritta in francese: "On va prìer, on va travallìer et on va rèussir", Pregheremo, lavoreremo e avremo successo.