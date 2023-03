Il ct dell'u21 della Germania: "Avevo consigliato a Thiaw di pazientare. Con Pioli parlo da mesi. Ora non esce più dal campo"

Come lo ha consigliato nei primi mesi al Milan?

“Parlare con i ragazzi è il mio compito, soprattutto quando giocano meno o hanno qualche problema. In questi mesi ci siamo confrontati spesso, gli avevo suggerito di pazientare perché il Milan è un grande passo rispetto allo Schalke 04. Parliamo di un top club. I primi tempi non sono facili, bisogna conoscere un Paese nuovo e un calcio diverso. Doveva guadagnarsi la fiducia di Pioli, è stato molto attento e ha sfruttato le occasioni. Adesso non esce più dal campo. I mesi senza giocare li ha vissuti lavorando e mantenendo la calma. Ha avuto anche un po’ di fortuna, come in occasione delle due stoppate negli ultimi minuti contro il Verona, a inizio stagione. Ha mostrato subito il suo senso della posizione, entrando con la testa giusta. Per i giovani, in Italia non è facile. La difesa a 3 lo ha aiutato”.