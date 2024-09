Il CT della Serbia: "Pavlovic? Trasferimento al Milan una ricompensa. Ho abbracciato Jovic"

Ieri la Serbia ha avuto la forza di fermare sullo 0-0 i Campioni d'Europa della Spagna. In campo, prtoagonisti nel bene e nel male, i rossoneri Pavlovic e Jovic. Il difensore è stato uno dei migliori in campo della sfida, mentre l'attaccante uno dei peggiori sbagliando un gol clamoroso davanti alla porta. Queste le parole del CT Stojkovic su entrambi i milanisti.

Sulla prestazione di Pavlovic: “Non c’è nulla di controverso. Agli Europei in Germania ha giocato ad alto livello, la ricompensa è arrivata sotto forma di trasferimento al Milan e questo non dovrebbe sorprendere quando si tratta di lui”.



Sull’errore clamoroso di Jovic: “Non ho detto niente a Luka, l’ho abbracciato, a testa alta e andiamo avanti. È la cosa più difficile per lui, perché è praticamente un rigore senza portiere, ma il calcio è un gioco di errori. I gol arriveranno in ogni caso, sono contento che sia mobile, subisce duelli, non molla e tante volte costringe l’avversario a fargli fallo. Offensivamente, se giochi con la difesa bassa, l’unica cosa che puoi fare è minacciare l’avversario con un contropiede. Siamo stati pazienti, abbiamo aspettato un’occasione, l’abbiamo aspettata e avete visto…”