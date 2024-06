Il curriculum di Fonseca: il bilancio complessivo nelle sue "vite" precedenti

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. Ufficiosamente si sapeva da diverse settimane, ufficialmente l'accordo è divenuto formale quando Zlatan Ibrahimovic lo ha annunciato giovedì nella conferenza stampa di inizio stagione a Milanello. Per il tecnico lusitano è un ritorno in Italia dopo che in passato era stato per due stagioni sulla panchina della Roma: prima dei giallorossi alcune esperienze significative in patria, quella formativa e vincente allo Shakhtar Donetsk e infine il rilancio degli ultimi due anni a Lille. Questo il suo curriculum e bilancio complessivo.

2005-2007, Estrela Amadora U19

2007-2008, 1° Dezembro: 34 partite, 13 V, 11 P, 10 S

2008-2009, Odivelas: 35 partite, 11 V, 10 P, 14 S

2009-2011, Pinhalnovense: 72 partite, 38 V, 25 P, 18 S

2011-2012, Deportivo Aves: 37 partite, 16 V, 15 P, 6 S

2012-2013, Paços Ferreira: 41 partite, 22 V, 13 P, 6 S

2013-2014, FC Porto: 37 partite, 21 V, 9 P, 7 S

2014-2015, Paços Ferreira: 39 partite, 14 V, 12 P, 13 S

2015-2016, SC Braga: 57 partite, 30 V, 14 P, 13 S

2016-2019, Shakhtar Donetsk: 139 partite, 104 V, 17 P, 18 S

2019-2021, AS Roma: 102 partite, 53 V, 21 P, 28 S

2022-2024, LOSC Lille: 90 partite, 45 V, 26 P, 19 S

La bacheca di Fonseca:

> 2013, Supercoppa di Portogallo - Porto

> 2015/2016, Coppa di Portogallo - Braga

> 2016/2017, Campionato ucraino - Shakhtar Donetsk

> 2016/2017, Coppa ucraina - Shakhtar Donetsk

> 2017, Supercoppa ucraina - Shakhtar Donetsk

> 2017/2018, Campionato ucraino - Shakhtar Donetsk

> 2017/2018, Coppa ucraina - Shakhtar Donetsk

> 2018/2019, Campionato ucraino - Shakhtar Donetsk

> 2018/2019, Coppa ucraina - Shakhtar Donetsk