Il derby Primavera tra Inter e Milan affidato a un arbitro milanese

Domani al Konami Youth Development Centre di Milano alle ore 11 scenderanno in campo Inter e Milan Primavera, in un anticipo di quello che sarà il derby dei grandi in programma alle 20.45. I giovani rossoneri non vincono in campionato contro i cugini addirittura dalla stagione 2017/2018 e vogliono interrompere questa lunga striscia negativa. Al momento la squadra di Guidi ha due punti in più rispetto a quella nerazzurra. Una curiosità della gara sta nella designazione arbitrale, infatti l'arbitro scelto è Luca De Angeli della sezione di Milano.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Luca De Angeli sezione di Milano

Assistenti: Morea (Molfetta) -Tesi (Padova)