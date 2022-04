Il derby può condizionare il campionato? Pioli: "Domani è importante, ma in campionato dovremo lottare fino alla fine"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby di Coppa Italia di domani, Stefano Pioli ha parlato così sul finale di questo campionato e se il derby può condizionare: "No, per me no. A prescindere dal risultato di domani, che è comunque importante visto che ti potrebbe portare in finale, il percorso in campionato è un'altra cosa. Indipendentemente da come andrà, in campionato dovremo cercare di vincerle tutte le lottare fino alla fine".