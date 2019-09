Il derby, uno stadio pieno di stelle

Il conto alla rovescia per il 224esimo Derby della Madonnina è iniziato e il fischio d'inizio si avvicina a grandi passi, con San Siro pronto a vestirsi a festa per accogliere uno straordinario parterre de rois. Grandi leggende come Van Basten, Ronaldo e Desailly e glorie rossonere come Capello, Dida, Serginho, Jankulovski, Simič, Zambrotta, Tassotti, Giunti, Eranio, Ganz, Zaccardo, Raducioiu, Ambrosini, Vierchowod, Vieri e Ielpo siederanno sugli spalti per assistere al big match. Glorie, ma non solo: saranno presenti anche nomi come Gianni Infantino, Dominik Paris, Hristo Stoičkov, Peter Schmeichel, Boris Becker e molti altri.

In esclusiva alla nostra App ufficiale AC Milan, alcuni grandi del passato milanista hanno voluto ricordare le emozioni e raccontare gli aneddoti che li hanno accompagnati nei loro numerosi Derby. Serginho, autore di 2 gol nei Derby e indimenticabile protagonista della notte del 6-0 ha detto: "È una partita spettacolare, sentitissima in tutta Milano, per tutta la settimana c’è grande attesa. Ho avuto la fortuna di essere protagonista in tante Stracittadine: sicuramente tra le partite più emozionanti della mia carriera". Nelson Dida, ha aggiunto: "È una delle partite più importanti di tutta la stagione e da calciatore percepivo l'importanza che aveva per i tifosi. In tutti i Derby che ho giocato avevo sempre la convinzione di uscire vincitore dalla sfida".