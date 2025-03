Il difensore del Campobasso elogia Camarda: "Bellissimo giocatore, lo vedi dallo stop e dal primo movimento"

Grande vittoria del Milan Futuro, sabato pomeriggio, in casa contro il Campobasso. I tre punti sono stati conquistati con rabbia al 95° con un bellissimo gol del capitano Michele Camporese che ha fissato il risultato sul 3-2. Tre punti fondamentali per la rincorsa verso la salvezza della under 23 rossonera. In gol anche Francesco Camarda che ha sbloccato la partita con un gol da vero attaccante: per movimento, tempismo e finalizzazione. Del giovane centravanti milanista ha parlato anche Francesco Benassai, difensore del club molisano che lo ha fronteggiato nel corso della gara, in conferenza stampa.

Le parole di Francesco Benassai su Francesco Camarda: "Secondo me è un bellissimo giocatore. Ha 17 anni, è giovane e può migliorare. Lo vedi soprattutto dallo stop e dal primo movimento che fa, sterza, ha la profondità. È un grandissimo attaccante e di grandi prospettive".