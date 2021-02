Il direttore dell'Asl di Torino: "Requisiti di sicurezza necessari per autorizzare le partite"

Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sportdei tanti casi di Covid riscontrati all'interno del gruppo squadra granata e di come verranno prese le decisioni in vista delle sfide contro Sassuolo e Lazio: "La tensione è altissima - ammette il medico - Ci devono essere i requisiti di sicurezza per autorizzare il viaggio a Roma, soprattutto in relazione alla maggiore contagiosità che le varianti rappresentano e che può costituire un elemento di criticità importante".