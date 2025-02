Il direttore sportivo del Napoli aggiorna sulle condizioni di Okafor

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - "Essere in vetta non era un nostro obiettivo iniziale, ma la squadra ha dimostrato grande capacità nel raggiungere questa posizione. Ora vogliamo mantenerla, ma senza disfattismo nel caso non ci riuscissimo. Siamo contenti di quanto fatto, possiamo cullare un sogno, ma dobbiamo anche essere oggettivamente realistici e stiamo gettando le basi per un futuro importante e dobbiamo essere orgogliosi del cammino fatto finora". Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, a Mediaset e a Sky nei giorni di avvicinamento alla sfida scudetto con l'Inter. "Dobbiamo affrontare la partita con l'Inter - ha spiegato - con passione e determinazione. Ci siamo guadagnati il diritto di giocare a questo livello e nulla potrà cancellare quanto di buono abbiamo fatto". Manna ha anche risposto al collega dell'Inter Piero Aulisio che nei giorni scorsi si era detto favorevole all'ipotesi scudetto al Napoli e Champions ai nerazzurri: "Lui lo firma - ha detto Manna - mentre noi speriamo che mercoledì l'Inter faccia un percorso importante in Champions, così come le altre squadre italiane impegnate in Europa, per il bene del nostro calcio." Manna ha parlato anche del lavoro sui nuovi arrivati: "Okafor - ha detto - era reduce da un infortunio e da una condizione precaria. Sta lavorando forte, si sta impegnando. Penso possa essere funzionale e dare una mano alla squadra quando chiamato in causa. I rinnovi di contratto? Per Olivera è solo questione di tempo, manca soltanto l'annuncio ufficiale. Le trattative con Meret sono in corso.

Anguissa? Ne parleremo, ma non c'è fretta. Stiamo lavorando per costruire un futuro solido". Il ds parla anche delle due stelle andate via: "Kvaratskhelia lascia sicuramente un alone di rammarico, privarsi di un calciatore importante in corso non è mai facile. Ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato, secondo me. Questo mi lascia la volontà di essere sempre pronto a sopperire a cose che non possiamo controllare, ma siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta. Osimhen? Victor è un tormentone sempre, e non solo di mercato. È appetibile, ha una clausola e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l'anno scorso". Manna ha infine parlato del suo rapporto con il tecnico Conte e il presidente De Laurentiis: "Conte è un valore aggiunto, il suo carisma, esperienza e competenza danno sempre qualcosa, in ogni momento, anche in quelli negativi. Cerca sempre l'eccellenza. De Laurentiis è un presidente presente, che mi sta accompagnando in questo percorso, ne sono piacevolmente sorpreso". (ANSA).