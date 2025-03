Il ds della Lazio Fabiani conferma la fiducia all'allenatore Baroni

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Baroni oggi non è in discussione. Le somme del lavoro verranno tirate a giugno. Ora stiamo facendo un campionato più che soddisfacente, abbiamo raggiunto il traguardo storico dei quarti di Europa League, ma non ci accontentiamo". Così Angelo Fabiani, ds della Lazio, a Radio Radio torna a parlare del futuro del tecnico dopo la sconfitta contro il Bologna per 5-0 e i malumori che la stessa ha causato nella piazza biancoceleste. "Conosco l'uomo e l'allenatore, so che cerca la perfezione. C'è una moderata soddisfazione, quindi andiamo avanti - ribadisce ancora Fabiani -. Prendere cinque gol in quel modo lascia l'amaro in bocca, ed è giusto che la società e i dirigenti esprimano il loro stato d'animo. Bisogna rimboccarsi le maniche, senza dimenticare quanto di buono si è fatto fin qui". Il ds sottolinea come la volontà sia quella di dare "una mentalità vincente" che "a Bologna è venuta meno, ma non per colpa del tecnico che ha preparato la partita come in altre occasioni. Ora bisogna dare seguito al progetto.

Confido che la Lazio nei prossimi anni possa fare qualcosa di buono, so che la strada è giusta". Sui nuovi acquisti, poi, Fabiani aggiunge come ci siano "due o tre elementi giovani da coltivare e tirare fuori. L'importante era non alterare il gruppo, a noi non serviva perché la macchina è funzionante". Infine un pensiero sulla corsa Champions. "Non sarà facile. Incontreremo partite difficili, speriamo di avere la forza per riuscirne nel migliore dei modi. La Roma? Mi sono meravigliato del ritardo, non dei risultati attuali. In organico ha ottimi giocatori, hanno trovato un tecnico che ha ristabilito degli equilibri. Noi daremo del filo da torcere anche sotto questo punto di vista, tentando di preservare il vantaggio", conclude. (ANSA).